За два дні з одеських портів експортували понад 400 000 тонн зернових

У межах зернової ініціативи за два дні з портів Одеської області 11 суден експортували 422 000 тонн агропродукції до африканських, азійських та європейських країн.

Серед них балкер ALANDA STAR з 30,8 тис. тонн пшениці для Єгипту, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. тонн олії для Індії. Про це повідомили в міністерстві інфраструктури України.

"Ключовою перешкодою в роботі «зернового коридору» залишається гальмування з боку рф під різними приводами інспекції суден в Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум в 5-6 млн тонн впродовж року", – зазначили в Мінінфраструктури.

Нагадаємо, росіяни хочуть сповільнити процес інспекцій суден. Спочатку вони скоротили кількість інспекційних груп до трьох, тепер почали затягувати час самих інспекцій. Представники РФ почали перевіряти навіть показники, які не передбачені документами СКЦ і не мають жодного відношення до предмету перевірки (наприклад, чи добре працюють судові агрегати, скільки палива і таке інше). При такому алгоритмі перевірка одного судна займає від 4 годин.