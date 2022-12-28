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Україна пройшла половину шляху до перемоги, - Данілов

Але Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною, сказав секретар РНБО.

Україна пройшла половину шляху до перемоги, - Данілов
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що Україна пройшла половину шляху до перемоги, але найважче попереду.

Про це Данілов написав у Twitter.

«Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини», – написав він.

Нагадаємо, що раніше Данілов закликав українців не розмивати образ ворога, а документувати його для історії. Зокрема, не називати росіян "орками".

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