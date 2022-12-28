Окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині

Під час обстрілу загинула жінка.

Російські окупаційні війська у середу, 28 грудня, обстріляли Олешки в Херсонській області.

Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, заявив міський голова Євген Рищук.

"Спочатку окупація, тепер бойові дії. З кожним днем у нашому рідному місті гинуть мирні люди. Сьогодні внаслідок обстрілу окупантів міста Олешки загинула жінка. Щирі співчуття рідним загиблої", - зазначив Рищук.

Нагадаємо, що 26 грудня російські військові 40 разів обстріляла територію Херсонської області та 11 разів атакували Херсон.

Під час артилерійського обстрілу одного з сіл Бериславського району загинули дві жінки, які знаходилися на подвір’ї будинку.