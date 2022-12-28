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Росія депортувала понад 13 тисяч українських дітей, планує зробити їх росіянами, - Резніков

За його словами четверта Женевська конвенція закликає "сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини". Однак у росіян інша мета.

Росія депортувала понад 13 тисяч українських дітей, планує зробити їх росіянами, - Резніков
Олексій Резніков
Фото: Олексій Резніков

Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами четверта Женевська конвенція закликає "сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини". 

"Але мета "русского мира" інша - вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, за інформацію ювенальних прокурорів, кількість поранених дітей в Україні зросла до 868. Загиблих - 450.

Для знищення самоідентифікації дітей на тимчасово окупованих територіях окупанти використовують насамперед школи, дитячі табори та різноманітні заходи з пропагандистами.

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