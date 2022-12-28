Укрзалізниця призначила на свята ще один поїзд Київ – Тернопіль

"Укрзалізниця" готується до пікового періоду перевезень на новорічні свята та призначає додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті" сполученням "Київ – Тернопіль" з 29 грудня до 7 січня.

Про це повідомляє прес-служба перевізника.

"Призначаємо додатковий швидкісний поїзд "Інтерсіті" 747/748 "Київ – Тернопіль" з 29 грудня до 7 січня. Він вирушатиме з Києва о 16:13, з Вінниці о 18:52, з Хмельницького о 21:00 і прибуватиме до Тернополя о 22:48. Зворотне відправлення з 30 грудня до 8 січня о 06:18 із прибуттям до Хмельницького о 07:48, до Вінниці о 09:39, до столиці о 12:15", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" оголосила про повернення "Буковельського експресу": на маршруті курсуватиме регіональний дизель-поїзд.

Також Укрзалізниця призначила низку додаткових потягів на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, а також до Кривого Рогу.