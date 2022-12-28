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Ворог обстрілює прикордоння Харківщини і райони біля лінії зіткнення

У Куп’янську жінка отримала вибухову травму, вона госпіталізована у важкому стані.

Ворог обстрілює прикордоння Харківщини і райони біля лінії зіткнення
Наслідки ворожих обстрілів Куп'янська, ілюстративне фото
Фото: gp.gov.ua

У вівторок 27 грудня ворог обстрілював прикордонні райони Харківської області та райони, що розташовані неподалік від лінії зіткнення з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, найбільше потерпає від ворожих атак Куп’янський напрямок.

“В м. Куп'янськ та смт Куп'янськ-Вузловий обстрілами пошкоджені приватні будинки. Також під ворожим вогнем були населені пункти Харківського та Чугуївського районів”, – зазначив Синєгубов.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янську внаслідок обстрілу 57-річна жінка отримала вибухову травму. Вона госпіталізована у важкому стані.

 

В Ізюмському районі 23-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування. За минулу добу знешкоджено ще 103 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції та знищують живу силу і техніку ворога.

Нагадаємо, росіяни обстріляли 12 населених пунктів Харківщини за добу. 

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