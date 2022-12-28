​Збройні сили вдарили по позиціях росіян на Херсонщині: загинуло 50 окупантів

Українські сили 26 грудня результативно вдарили по позиціях окупаційних військ РФ у районі Чаплинки Херсонської області.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні станом на середу, 27 грудня.

Зазначається, втрати окупантів склали близько 50 людей загиблими.

На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка – Херсонської та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

Нагадаємо, у Генштабі оцінили втрати російської армії у війні з Україною у 103 220 осіб.