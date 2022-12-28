Уряд підтримав безоплатні медогляди для ветеранів та родин загиблих захисників

Кабмін схвалив зміни до закону про статус ветеранів війни.

Міністрів України погодив розроблені Міністерством у справах ветеранів зміни до чинного закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо медичних оглядів.

Про це повідомила пресслужба Мінветеранів.

Ними запроваджуються безоплатні профілактичні медичні огляди не рідше ніж один раз на рік для ветеранів війни, членів родин загиблих (померлих) ветеранів та родин загиблих захисників і захисниць України.

“Впровадження безоплатних профілактичних медичних оглядів дозволить покращити ефективність заходів з профілактики захворювань серед ветеранів, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих Захисників і Захисниць, виявлення на ранніх стадіях проблем зі здоров’ям та своєчасного надання медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Погоджений Урядом проєкт закону буде спрямований на розгляд до профільного парламентського комітету.

Нагадаємо, на фінансування державної ветеранської політики у державному бюджеті на 2023 рік передбачено 6,8 млрд грн.