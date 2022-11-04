На підтримку захисників та членів їхніх сімей у держбюджеті-2023 передбачено 6,8 млрд грн

На фінансування державної ветеранської політики у державному бюджеті на 2023 рік передбачено 6,8 млрд грн.
Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.
Пріоритетом є виділення 5,5 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни, членів родин загиблих захисників і захисниць, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
Сума закладених коштів забезпечить виконання державних зобов’язань перед 2 843 особами, зокрема тими, які захищали Україну та залишились без житла внаслідок збройної агресії рф.
Також у державному бюджеті на 2023 рік передбачено 540 млн грн на виконання програм Міністерства з надання послуг із психологічної реабілітації Захисників і Захисниць, членів їхніх сімей та родин полеглих Воїнів, професійної адаптації, санаторно-курортного лікування, розвитку спорту ветеранів війни.
324 млн грн закладено на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності.
Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 3 листопада проголосувала в цілому Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.