Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Вибух у Мелітополі: зруйновано будівлю заводу, де розміщувався штаб окупантів
Україна повернула додому 107 полонених захисників
Україна повернула додому 107 полонених захисників
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Перські тіні серед картопляних кущів
Перські тіні серед картопляних кущів
Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид
Українці запустили міжнародну кампанію з вимогою покарати Росію за екоцид
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Соловйов поширив фальшиву обкладинку індійського журналу зі Зеленським, який малює “свастику”, – ЦПД
Соловйов поширив фальшиву обкладинку індійського журналу зі Зеленським, який малює “свастику”, – ЦПД
ГоловнаЕкономікаДержава

На підтримку захисників та членів їхніх сімей у держбюджеті-2023 передбачено 6,8 млрд грн

Пріоритетом є виділення 5,5 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни.

На підтримку захисників та членів їхніх сімей у держбюджеті-2023 передбачено 6,8 млрд грн
Фото: ukrinform.ua

На фінансування державної ветеранської політики у державному бюджеті на 2023 рік передбачено 6,8 млрд грн.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

Пріоритетом є виділення 5,5 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни, членів родин загиблих захисників і захисниць, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 

Сума закладених коштів забезпечить виконання державних зобов’язань перед 2 843 особами, зокрема тими, які захищали Україну та залишились без житла внаслідок збройної агресії рф.

Також у державному бюджеті на 2023 рік передбачено 540 млн грн на виконання програм Міністерства з надання послуг із психологічної реабілітації Захисників і Захисниць, членів їхніх сімей та родин полеглих Воїнів, професійної адаптації, санаторно-курортного лікування, розвитку спорту ветеранів війни.

324 млн грн закладено на виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності.

Крім того, 245 млн грн перебачено на реалізацію програм підтримки ветеранів державною установою «Український ветеранський фонд», що діє при Мінветеранів. 65 млн грн – на будівництво і утримання Національного військового меморіального кладовища, 20 млн грн – для «Єдиного державного реєстру ветеранів війни» та інших сервісів Мінветеранів.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 3 листопада проголосувала в цілому Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також