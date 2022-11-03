Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада України на засіданні 3 листопада проголосувала в цілому Закону про Державний бюджет України на 2023 рік.

За Закон у другому читанні та в цілому проголосували 295 нардепів. Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Утримались – 35. Проти – 0. Це рекорд по завчасному прийняттю Бюджету за історії України. Тепер сподіваємося, що міжнародні партнери оцінять нашу пунктуальність і повністю профінансують закладений, теж рекордний, дефіцит у розмірі 38 млрд $", – написав він.

Фото: Олексій Горчаренко у Телеграм

Фото: Ярослав Железняк

Раніше Железняк пояснював, що до другого читання змінилися і деякі основні параметри бюджету. Доходи зросли до 1,3 трлн грн (+50 млрд грн до першого читання). Видатки збільшилися до 2,6 трлн грн (+ 66,8 млрд грн). Граничний обсяг дефіциту бюджету закладений на рівні 20,6% ВВП або 1,3 трлн грн (приблизно 38 млрд доларів). Граничний обсяг державного боргу – 6,4 трлн грн.

Щодо соціальної сфери, мінімальна зарплата запланована на рівні 6700 грн, а прожитковий мінімум – 2589 грн.