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Норвегія вперше відправила газ через данський термінал до Польщі, – Reuters

До кінця листопада термінал працюватиме на половину своєї пропускної здатності.

Норвегія вперше відправила газ через данський термінал до Польщі, – Reuters
Фото: Agencja Wyborcza.pl

Новим трубопроводом Baltic Pipe між Норвегією та Польщею пішли перші прямі поставки норвезького газу.

Про це повідомив оператор газової системи Данії Energinet, пише Reuters.

Зазначається, що газопровід був відкритий ще 1 жовтня, проте у Данії, яка є транзитною країною, затримались із завершенням будівництва приймального терміналу. Тому перші поставки блакитного палива розпочалися через місяць.

 

Видання інформує, що спочатку термінал працюватиме на половину своєї пропускної здатності – до 10 млрд кубометрів газу на рік. Введення труби в експлуатацію на повну потужність заплановано на кінець листопада.

Нагадаємо, відкриття газопроводу за участю перших осіб Польщі та Данії відбулося 27 вересня.

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