У четвер через “зерновий коридор” мають пройти 8 суден, – Кубраков

У четвер, 3 листопада, через “зерновий коридор” очікується проходження 8 суден із аграрною продукцією.

Про це у Твіттері написав міністр інфраструктури України Олексій Кубраков.

“Ми отримали підтвердження від ООН”, – зазначив він.

Міністр також повідомив, що 2 листопада у протоці Босфор відбудуться перевірки суден з українським збіжжям.

#BlackSeaGrainInitiative continues. On Thursday, November 3rd, 8 vessels with agricultural products are expected to pass through the “grain corridor. We got confirmation from ⁦@UN⁩ . Also, inspections will be carried out in the Bosphorus tomorrow pic.twitter.com/gDIRM6HuVl — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) November 1, 2022

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через нібито "напад на кораблі Чорноморського флоту" у Севастопольській бухті та цивільні судна, задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН заявили про те, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає втрату нею чинності. Тому інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

1 листопада з морських портів Одеської області вийшли три судна з українським зерном, а 31 жовтня – 12.