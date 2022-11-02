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У четвер через “зерновий коридор” мають пройти 8 суден, – Кубраков

“Ми отримали підтвердження від ООН”.

У четвер через “зерновий коридор” мають пройти 8 суден, – Кубраков
Фото: Міністерство інфраструктури

У четвер, 3 листопада, через “зерновий коридор” очікується проходження 8 суден із аграрною продукцією. 

Про це у Твіттері написав міністр інфраструктури України Олексій Кубраков.

“Ми отримали підтвердження від ООН”, – зазначив він.

Міністр також повідомив, що 2 листопада у протоці Босфор відбудуться перевірки суден з українським збіжжям.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через нібито "напад на кораблі Чорноморського флоту" у Севастопольській бухті та цивільні судна, задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

В ООН заявили про те, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає втрату нею чинності. Тому інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

1 листопада з морських портів Одеської області вийшли три судна з українським зерном, а 31 жовтня – 12.

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