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Кораблі з українських портів йтимуть під прапором Туреччини, - Акар

"Вони продовжуватимуть виходити. Ми оцінюємо наявні дані, що ця угода буде продовжена".

Кораблі з українських портів йтимуть під прапором Туреччини, - Акар
Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.
Фото: скріншот відео

Кораблі з українських портів, завантажені зерном, ітимуть під прапором Туреччини.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє пресслужба відомства.

"Кораблі, які вийшли з українських портів і курсують морем, продовжують свій шлях. Немає проблем із виходом суден під прапором Туреччини. Вони продовжуватимуть виходити. Ми оцінюємо наявні дані, що ця угода буде продовжена", - сказав Акар.

Він додав, що Росія продовжує переговори з ООН щодо експорту російського зерна та добрив і підкреслив, що Туреччина готова зробити свій вклад у розв'язанні цієї проблеми.

Нагадаємо, Україна, Туреччина й ООН домовилися не планувати на 2 листопада рух суден із зерном. На сьогодні сторони погодили транзит 16 суден із продукцією, попри заяви Росії про "вихід" з угоди.

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