За кошти від продажу арештованої продукції, що належала власникам з РФ і Білорусі, придбають військові облігації, - БЕБ

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало арештований товар, що належав власникам з РФ і Білорусі. Отримані кошти скерують на придбання військових облігацій для підтримки української армії.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки.

Спершу БЕБ наклало арешт на понад 2200 тон хлористого калію та понад 17300 тон аміаку загальною вартістю майже 580 млн грн. Продукція належала суб’єктам господарської діяльності Російської Федерації та Білорусі. Тоді її передали в управління АРМА, яке реалізувало продукцію.

"Наразі, з метою максимально швидкого перерахування цих коштів для потреб ЗСУ, за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Офісом Генерального прокурора, направлено подання на придбання військових облігацій", - розповіли в БЕБ.

Як повідомили в бюро, триває досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях, де активи належать суб’єктам господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни Росії та Білорусі.

Загальна орієнтовна вартість усіх арештованих становить понад 44 млрд грн.

Нагадаємо, бюро викрило колаборанта в ухиленні від сплати 10 млн гривень податків.

Директора і головного бухгалтера однієї з компаній звинувачують в ухиленні від сплати податків на 22,6 млн грн.