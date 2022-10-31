​БЕБ викрило колаборанта в ухиленні від сплати 10 млн гривень податків

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили чергового колаборанта в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

Встановлено, що порушником виявився член політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”. З 2020 року він працював на посаді міського голови в Донецькій області, та згодом добровільно сприяв представникам терористичного режиму Російської Федерації у здійсненні збройної агресії на території України, що є державною зрадою.

Зазначений громадянин ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму майже 10 млн гривень.

В ході аналізу відомостей реєстрів прав власності на нерухоме майно встановлено, що протягом періоду 2018 та 2019 років порушник зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна, а саме: житлові, нежитлові складські приміщення та земельні ділянки.

Загальний розмір витрат на придбання за середньо ринковими цінами об’єктів нерухомого майна складає понад 50 млн гривень, що в сотню разів перевищує офіційно отримані доходи протягом останніх десяти років. Такі дії свідчать про приховування від оподаткування фактичних доходів, ухилення від сплати податку та легалізацію грошових коштів шляхом придбання нерухомості.

Окрім того, порушник не здійснював подання за період 2011 – 2019 років податкових декларацій із зазначенням джерел отримання коштів, за рахунок яких здійснені операції з придбання об’єктів нерухомості та, відповідно, не здійснював нарахування та сплату податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Згідно із відомостями Державної податкової служби України, порушник в якості фізичної особи – підприємця не зареєстрований. Таким чином він ухилився від сплати податків та зборів на майже 10 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ознаками вчинення правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, БЕБ розслідує фінансову діяльність “губернатора Запорізької області” і його сина.