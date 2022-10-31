У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР

У Росії в Псковській області на авіабазі "Веретьє" вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух, внаслідок якого знищено два ударні вертольоти Ка-52. Ще два "алігатори" суттєво пошкоджені.

Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу уточнюються. Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.

Там зазначили, що з метою ліквідації наслідків вибухів, а також "пошуку диверсійних груп" особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.

Ка-52 "Алігатор" (Hokum B за класифікацією НАТО) – розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість – близько $16 млн. Такі вертольоти беруть участь в ударах по Україні.

Сьогодні вранці Ка-52 було збито в Херсонській області. Втрат таких вертольотів в Україні росіяни зазнають регулярно.