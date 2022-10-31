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Частину Києва знеструмило від ударів ракет (оновлено)

Ракетна тривога станом на 8:45 продовжується. 

Частину Києва знеструмило від ударів ракет (оновлено)
Збита ракета над Києвом, ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

У Києві внаслідок ракетних ударів частково зникло світло і водопостачання. Про це повідомив мер Віталій Кличко в Telegram.

”У результаті ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена – написав він.

У ДТЕК повідомили, що влучання в столиці було в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Відбуваються екстрені відключення світла. 

У Києві, Київській, Вінницькій і Полтавській областях під час масованої російської ракетної атаки спрацювала ППО. ДСНС попередила, що протягом 31 жовтня є високий ризик повторних атак.

Тривога станом на 8:42 триває.

Влучання зафіксовані в Запорізькій області і Харкові

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