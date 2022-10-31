Через російські удари без водопостачання опинилось 80% Києва

Мер закликав запастись водою в бюветах і магазинах.

Через масований ракетний удар 80% мешканців Києва залишилися без водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій.

Про це в Телеграм повідомив мер Віталій Кличко. Він закликав запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу.

Кличко зазначив, що фахівці роблять все можливе для повернення води в квартири киян.

"Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла", – написав він.

Нагадамо, в самій столиці вранці 31 жовтня влучань ракет не було, однак вони поцілили в передмістя. Вражено енергетичний обʼєкт, який живив 350 000 квартир у столиці.