Головне за ніч. Понеділок, 31 жовтня

Масовані ворожі ракетні удари по критичній інфраструктурі, відбиті атаки противника на Харківщині, Луганщині та Донеччині, бої на Херсонщині, прапор України за 69 тисяч доларів.

Уранці ворог здійснив масований запуск ракет, повітряна тривога оголошувалася в усіх регіонах, крім Криму. Є влучання в Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Чернівецькій, Харківській, Кіровоградській областях.

У Харкові зафіксовано два "прильоти" - ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури.

У Києві внаслідок ракетних ударів частково зникло світло і водопостачання.

У Київській області спрацювала протиповітряна оборона. ППО спрацювала також на Полтавщині.

Під масованим ракетним обстрілом опинилася Вінницька область. Збита над Вінниччиною російська ракета впала на цивільні об’єкти.

Ракетним обстрілом пошкоджено енергетичний об'єкт на Кіровоградщині.

Російські ракети збито також над Львівщиною.

Критичну інфраструктуру пошкоджено і в інших областях, зокрема Черкаській і Чернівецькій. Тривають відновлювальні роботи.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області, Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині, Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Противник завдав чотирьох ракетних та п'ятьох авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 31 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 71 820 військових.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

На Херсонщині тривають активні бойові дії, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

За інформацією ОК "Південь", противник намагається утримати зайняті рубежі, але водночас переформатовує підрозділи, облаштовує нові рубежі оборони, в тому числі і на лівому березі Дніпра, звідки обстрілює звільнену територію Херсонщини.

У США на аукціоні за 69 тисяч доларів продали прапор України, підписаний президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

“Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні”, - повідомила журналістка Наталя Островська. Раніше журналістка повідомляла, що прапор підписали, крім Зеленського із Залужним, також командувач Нацгвардії, азовсталівці та герой України.

За інформацією видання “Галка”, зібрані кошти підуть на будівництво модульного містечка для людей похилого віку, які постраждали на війні та залишилися без житла.

Алла Лопаткіна, яка придбала прапор, виїхала у США 20 років тому та заснувала там логістичну компанію. З початку повномасштабного вторгнення РФ на базі своєї компанії пані Алла заснувала потужний логістичний центр на підтримку України. Відтоді відправила на Батьківщину понад 100 тонн допомоги – їжу, засоби гігієни, медичні препарати, засоби індивідуального захисту для цивільних та військових.

Президентом Бразілії втретє став Лула да Сілва. У другому турі він набрав 50,85% голосів, тоді як чинний глава держави Жаїр Болсонару - 49,15%.

77-річний лідер лівих Луїс Інасіу Лула да Сілва перемагав на президентських виборах 2002-го та 2006-го років.

Тепер у Бразилії побоюються заворушень, адже Болсонару ще до виборів готував грунт, аби оскаржити результати виборів у разі своєї поразки.

Унаслідок обвалення пішохідного мосту в Індії загинули 132 людини. Катастрофа відбулася в Гуджараті, в місті Морбі.

Влада заявила, що на момент обвалення на підвісному мосту колоніальної епохи та навколо нього перебувало понад 400 людей. Пошукова операція постраждалих триває. 230-метровий пішохідний міст через ріку Мачху був зведений в XIX столітті, закривався на піврічну реконструкції і нещодавно відкрився для відвідування.

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