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Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)

В місті впровадили екстрені вимкнення енергії, попередні графіки неактуальні. 

Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: dailylviv.com/

Унаслідок російського обстрілу був пошкоджений енергооб’єкт, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві. 

Про це повідомили в фейсбук ДТЕК Київські енергомережі. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що удару було завдано не по самій столиці, а по області, однак руйнування вплинули на постачання води та електроенергії Києва. 

”Через це в столиці відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не актуальні“, – повідомили в ДТЕК. 

Енергетики разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

У ДТЕК заявили, що для столиці розроблено план реагування та різні сценарії пошкодження ворогом ключових об'єктів електропостачання. Він дозволить злагоджено діяти в разі критичних ситуацій всім працівникам енергосектору та в максимально короткі терміни відновити постачання світла більшості постраждалих населених пунктів.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Є влучання, зокрема, в Запоріжжі, Харкові, Кіровоградській області і Чернівецькій. Частину цілей відпрацювала ППО. 

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