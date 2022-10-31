На Кіровоградщині ракетним обстрілом пошкоджено енергетичний об'єкт

Внаслідок ракетних обстрілів Росії в районі Світловодська Кіровоградської області пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Про у це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

“Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв”, - повідомив керівник ОВА.

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Нагадаємо, зранку Росія влаштувала черговий масований ракетний обстріл. Зафіксовані влучання в Києві, Харкові, Полтавській, Запорізькій, Черкаській областях. Ще у низці регіонів спрацювала ППО.