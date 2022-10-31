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На Кіровоградщині ракетним обстрілом пошкоджено енергетичний об'єкт

Жертв попередньо немає.

На Кіровоградщині ракетним обстрілом пошкоджено енергетичний об'єкт
Ілюстративне фото

Внаслідок ракетних обстрілів Росії в районі Світловодська Кіровоградської області пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Про у це повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

“Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв”, - повідомив керівник ОВА. 

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

Нагадаємо, зранку Росія влаштувала черговий масований ракетний обстріл. Зафіксовані влучання в Києві, Харкові, Полтавській, Запорізькій, Черкаській областях. Ще у низці регіонів спрацювала ППО.

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