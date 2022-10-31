​Ворог продовжує завдавати ударів по Україні, на Херсонщині тривають активні бої, – ОВА

На ранок по всій території пролунала масова повітряна тривога.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Житомирщині. На ранок по всій території України пролунала масова повітряна тривога.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Київщина: на ранок – прильоти в одну з громад. Інформація щодо наслідків з’ясовується. Атака триває. ППО відпрацьовує цілі. В області застосовується обмеження електроенергії.

Вінницька область: зранку над областю збита рашистська ракета впала на цивільні об’єкти. Є руйнування. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС. Детальна інформація уточнюється.

Кіровоградська область: зранку – приліт ракети в об’єкт критичної інфраструктури. Попередньо, обійшлося без жертв. Детальна інфомація щодо наслідків уточнюється, розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Запорізька область: зранку – два прильоти, попередньо ракетами з літаків. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, через що виникли перебої зі світлом. Всі оперативні служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.

Чернівецька область: є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу. Детальна інформація уточнюється, працюють відповідні служби.

Черкащина: під час ранкової повітряної тривоги ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим частину області знеструмлено. Аварійні служби працюють. Детальна інформація уточнюється.

Сумщина: вночі з території РФ здійснено обстріл з САУ Зноб-Новгородської ОТГ, Шосткинського району. Інформація про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється. Росіяни вчора протягом дня обстріляли дві прикордонні громади: Краснопільську та Середино-Будську. Загалом зафіксували 28 "прильотів".

На Дніпропетровщині вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський район. Найбільше постраждав Марганець. Там загинула одна людина, ще одна – поранена. У місті понівечені майже 30 будинків, ліцей, автівки та лінії електропередач.

У Кам’янськрму районі ворог ударив по об’єкту енергетичної інфраструктури. Руйнування. Працюють усі служби.

Харківщина: зранку ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району, є влучання на території об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Ракети комплексу С-300 запустили з Бєлгорода. На місці влучань працюють профільні служби.

Протягом минулої були обстріляне місто Куп'янськ, смт Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

В Ізюмському районі госпіталізований з пораненням 16-річний хлопець. Його стан медики оцінюють як середній.

На звільнених територіях області триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 658 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина: ЗСУ відбили атаки росіян в районах Білогорівки, Миколаївки і Новоселівського, окупанти обстріляли вісім населених пунктів Луганщини. За минулу добу постраждали села на Куп’янському та Лиманському напрямках,

а саме Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка. Всього за минулу добу російські війська завдали 19 артилерійських ударів та два авійаційних по позиціях захисників Луганщини.

Донеччина: впродовж ночі - обстріли Торецької громади: селищ Нью-Йорк, Шуми, Курдюмівка, м.Залізне.

Очеретинська ВА: активні наступальні (штурмові) дії в районі населених пунктів Первомаймьке, Водяне та Красногорівка, Веселе. Лінія оборони тримається.В селі Первомайське пошкоджено щонайменше два будинки.

Сьогодні зранку – масований артобстіл центральної частини Авдіївки, наслідки з'ясовуються. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста тривали штурмові дії супротивника майже на всіх напрямках. Обстріли тривали всю ніч. Смуга оборони тримається без змін.

Також зранку – обстріл Курахового. Тип зброї встановлюється. Пошкоджені приватні будинки. Загинула жінка.

За минулу добу на Донеччині чотири людини загинули, дві – поранені.

Миколаївщина: зранку – удари з РСЗВ по населеному пункті Куцурубської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих немає.

Вчора ввечері ворог вів артилерійський обстріл по портовій акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вночі обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади, внаслідок чого пошкоджено один житловий будинок. Влучання теж були по відкритій території.

Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вночі ворог обстріляв населений пункт громади. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Херсонщина: тривають активні бойові дії. За інформацією ОК "Південь", противник намагається утримати зайняті рубежі, але водночас переформатовує підрозділи, облаштовує нові рубежі оборони, в тому числі і на лівому березі Дніпра.

Звільнену територію Херсонщини ворог тримає в напрузі і обстрілює з лівого берега Дніпра. Важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню обстріляні населенні пункти Новоолександрівської громади Бериславського району. Внаслідок обстрілу постраждали 3 цивільні особи та пошкоджено приватні обійстя.

З важкої артилерії та РСЗВ двічі обстріляно звільнену в жовтні Трифонівку. Без втрат та руйнувань.