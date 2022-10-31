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​ЗСУ за минулу добу знищили ще 620 російських окупантів, 14 танків і літак

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 71 820 військових.

​ЗСУ за минулу добу знищили ще 620 російських окупантів, 14 танків і літак
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 71 820 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків - 2686 (+14);
  • бойових броньованих машин - 5485 (+32);
  • артилерійських систем - 1728 (+4);
  • РСЗВ - 383 (+0);
  • засоби ППО - 197 (+0);
  • літаків - 275 (+1);
  • гелікоптерів - 253 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1413 (+1);
  • крилаті ракети - 352 (+0);
  • кораблі / катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4128 (+8);
  • спеціальна техніка - 154 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки російських військ у 11 населених пунктах.

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