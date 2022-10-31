​ЗСУ за минулу добу знищили ще 620 російських окупантів, 14 танків і літак

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 71 820 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 620 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 71 820 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:

особового складу - близько 71 820 (+620) осіб ліквідовано;

танків - 2686 (+14);

бойових броньованих машин - 5485 (+32);

артилерійських систем - 1728 (+4);

РСЗВ - 383 (+0);

засоби ППО - 197 (+0);

літаків - 275 (+1);

гелікоптерів - 253 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1413 (+1);

крилаті ракети - 352 (+0);

кораблі / катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4128 (+8);

спеціальна техніка - 154 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки російських військ у 11 населених пунктах.