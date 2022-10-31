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У Хмельницькій області уламки ракети впали на цивільний обʼєкт, без постраждалих

Голова ОВА закликав не публікувати деталі влучань у соцмережах. 

У Хмельницькій області уламки ракети впали на цивільний обʼєкт, без постраждалих
Ілюстративне фото

У Хмельницькій області зафіксовано падіння уламків ракет. Є руйнування цивільного обʼєкту.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Сергій Гамалій. За попередніми даними, потерпілих немає. 

На місці працююють спецслужби і ДСНС. 

"Деталі згодом! Не повідомляйте в соцмережах деталі прильотів!" – закликав він.

Вранці 31 жовтня російська армія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. В Києвській області є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури, що живить 350 000 споживачів столиці. У місті і області частково вимкнули світло та воду.

У Вінницькій області збита ракета впала на цивільний обʼєкт. Без потерпілих, за словами ОВА.

Влучання є в Кіровоградській області, Харкові і області, Запорізькій, Чернівецькій, Київській і Черкаській областях. ППО працювала в багатьох регіонах, зокрема в Львівській області. 

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