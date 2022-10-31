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Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів

Прапор купила українка з Чікаго.

Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів
Фото: Наталя Островська

В США на аукціоні продали прапор України, підписаний президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це повідомила журналістка Наталя Островська.

“Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні”, - написала Островська. 

Вона підкреслила, що всі отримані гроші підуть на допомогу Україні.

Раніше Островська повідомляла, що прапор підписали, крім Зеленського із Залужним, також командувач Нацгвардії, азовсталівці та герой України.

Видання “Галка” уточнює, що всі зібрані кошти підуть на будівництво модульного містечка для людей похилого віку, які постраждали на війні та залишилися без житла.

Алла Лопаткіна, котра придбала прапор, виїхала у США 20 років тому та заснувала там логістичну компанію. На її базі після повномасштабного вторгнення РФ заснувала потужний логістичний центр на підтримку України. Відтоді відправила на Батьківщину понад 100 тонн допомоги – їжу, засоби гігієни, медичні препарати, засоби індивідуального захисту для цивільних та військових. 

Нагадаємо, легендарний американський астронавт Скотт Келлі став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24.

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