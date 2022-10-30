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У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)

Ще 150 отримали поранення, кількість жертв може зрости.

У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
Фото: ЕРА/UPG

У Сеулі під час святкування Гелловіну щонайменше 120 людей загинули і ще 100 отримали поранення – їх задавив великий натовп, що рухався по вузькій вулиці.

Про це пише Associated Press з посиланням на офіційних осіб Південної Кореї.

Кількість загиблих може зрости, а невизначена кількість постраждалих перебуває у критичному стані після тисняви в районі відпочинку Ітхевон у суботу ввечері.

Оновлення 00:04. Кількість загиблих зросла до 146, постраждало 150 осіб.

74 загиблих відправили до лікарень, а тіла решти 46, яких тримали на вулицях, перевозять до сусіднього спортзалу, щоб працівники могли їх ідентифікувати.

Офіційні особи кажуть, що людей задавали у тисняві після того, як великий натовп почав просуватися вперед у вузькому провулку біля готелю Hamilton, головного місця вечірок у Сеулі.

Фото: ЕРА/UPG

Понад 800 працівників екстреної допомоги та поліцейських з усієї країни, були направлені на вулиці для надання допомоги постраждалим.

У заяві Національного протипожежного агентства окремо зазначено, що чиновники все ще намагаються визначити точну кількість пацієнтів, які потребують екстреної допомоги.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляли, що тиснява утворилася після того, як велика кількість людей кинулася до бару Itaewon, почувши, що там є невідома знаменитість.

Фото: ЕРА/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль виступив із заявою, в якій закликав офіційних осіб забезпечити швидку допомогу постраждалим і перевірити безпеку місць святкування. Він також доручив Міністерству охорони здоров'я швидко розгорнути бригади медичної допомоги для надзвичайних ситуацій і забезпечити ліжка в сусідній лікарні для надання допомоги постраждалим.

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