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​На Київщині внаслідок обстрілів росіян є влучання в будівлі та потерпілий (оновлено)

Загроза ракетних ударів протягом дня триває.

​На Київщині внаслідок обстрілів росіян є влучання в будівлі та потерпілий (оновлено)
Фото: Нацполіція

Унаслідок російського обстрілу Київської області є влучання в будівлі, а також - потерпілі.

Про це повідомив голова Нацполіції області Андрій Нєбитов у Telegram.

"В одному із районів Київщини Силами протиповітряної оборони вже збито ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів і влучань окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі. На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів", – написав він.

Нєбитов також наголосив, що загроза ракетних ударів триває і закликав жителів залишатися в укриттях.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба уточнив, що наразі відомо про одного постраждалого.

"Попередньо є один потерпілий, інформацію уточнюємо. Також є руйнування приватних будівель", - написав він у Telegram.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, сьогодні вранці внаслідок російського удару по Києву було пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир. В результаті в деяких районах столиці перебої з водопостачанням та електрикою.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про ймовірність повторних ракетних обстрілів.

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