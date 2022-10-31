Київська область частково знеструмлена після атаки Росії, мешканців закликали готуватися до тривалих відключень енергії

Через масовані обстріли в Київській області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону.
Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Олексій Кулеба. За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.
"Також в регіоні вводяться екстрені відключення електроенергії! Підготуйтесь до тривалої відсутності електрики. Попередньо є один потерпілий, інформацію уточнюємо. Також є руйнування приватних будівель", – написав він.
Кулеба закликав усіх, до кого не застосовувуються відключення світла, економно використовувати електроенергію.
Нагадаємо, вранці 31 жовтня російська армія здійснила масовану ракетну атаку. Сили ППО збили 44 з понад 50 ворожих ракет. Є влучання в Чернівецькій, Черкаській і Кіровоградській областях. У Вінницькій, Львівській, Хмельницькій спрацювала ППО.