Росіяни поцілили по енергооб’єктах у Дніпрі та Павлограді, - ОВА

Росіяни зранку завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. В результаті було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Павло Резніченко.

"Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - написав він у Telegram.

Резніченко також додав, що сили протиповітряної оборони збили над областю дев'ять російських ракет.

"Мінус дев'ять російських ракет - завдяки захисникам з повітряного командування «Схід». Під час масштабної атаки військові знищили дев'ять крилатих ракет ворога. Наші захисники неба - сила і міць!", - написав він.

Як повідомлялося, за ранкову тривогу Росія випустила з літаків понад 50 ракет, 44 збила ППО. Ворог бив із Каспійського моря і Ростовської області.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії, в результаті обстрілу загинула жінка.