Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Сили оборони вдарили по двох позиціях комплексів російської ППО, - Генштаб
Сили оборони вдарили по двох позиціях комплексів російської ППО, - Генштаб
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поцілили по енергооб’єктах у Дніпрі та Павлограді, - ОВА

Є серйозні руйнування.

Росіяни поцілили по енергооб’єктах у Дніпрі та Павлограді, - ОВА
Фото: скрин відео

Росіяни зранку завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. В результаті було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Павло Резніченко.

"Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - написав він у Telegram.

Резніченко також додав, що сили протиповітряної оборони збили над областю дев'ять російських ракет.

"Мінус дев'ять російських ракет - завдяки захисникам з повітряного командування «Схід». Під час масштабної атаки військові знищили дев'ять крилатих ракет ворога. Наші захисники неба - сила і міць!", - написав він.

Як повідомлялося, за ранкову тривогу Росія випустила з літаків понад 50 ракет, 44 збила ППО. Ворог бив із Каспійського моря і Ростовської області.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину з важкої артилерії, в результаті обстрілу загинула жінка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також