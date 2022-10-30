Цієї ночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, у місті понівечені десять багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.
“Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства”, – розповів Резніченко.
В інших районах було чути сирени, та минулося без атак, і на цю хвилину спокійно.
Нагадаємо, вночі 29 жовтня ворожа армія обстріляла три громади Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь.