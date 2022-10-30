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Унаслідок ворожих обстрілів загорілося підприємство з вивезення відходів на Дніропетровщині

Пошкоджено десять приватних будинків, люди не постраждали.

Унаслідок ворожих обстрілів загорілося підприємство з вивезення відходів на Дніропетровщині
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Цієї ночі росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, у місті понівечені десять багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та газогін.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

“Російські снаряди прилетіли і в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Там сталося загоряння. Вогнеборці з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджені автівки підприємства”, – розповів Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

В інших районах було чути сирени, та минулося без атак, і на цю хвилину спокійно.

 

Нагадаємо, вночі 29 жовтня ворожа армія обстріляла три громади Дніпропетровської області. Найбільше постраждав Нікополь.

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