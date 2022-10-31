​Руйнування, але без втрат: ППО збила дві ворожі ракети над Кривим Рогом, також є влучання

Сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів.

Під час ранкових ударів Росії у Кривому Розі дві ворожі ракети збила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул у Telegram.

"Кривий Ріг. Під час ранкового ракетного обстрілу дві ракети збиті (дякуємо ППО), одна крилата ракета – влучання у промислове підприємство. Руйнування, але без втрат", - написав він.

Вілкул також звернувся до містян і закликав не нехтувати правилами повітряної тривоги.

"Шановні криворіжці! Сьогодні очікуються ще декілька хвиль ракетних ударів, не нехтуємо правилами повітряної тривоги", - наголосив він.

Нагадаємо, 19 жовтня внаслідок обстрілу ворога була знеструмлена частина Кривого Рогу.