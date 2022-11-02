На Рівненщині підписали меморандум з інвесторами, щоб відкрити індустріальний екопарк технічної коноплі

На Рівненщині відкриють перший індустріальний екопарк технічної коноплі.
Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його словами, він уже двічі зустрічався з інвесторами. Сьогодні, 2 листопада, було підписано меморандум про старт проєкту на території Привільненської громади.
"Індустріальний парк розташовуватиметься на більш як 42 га землі. В загальному там планується понад 2 тисячі робочих місць. Цей парк – це про технологічне майбутнє, глобальну продовольчу безпеку та розвиток бізнесу. Адже навколо нього планується розташування різних підприємств, які перероблятимуть коноплю", - додав Коваль.
Він зауважив, що з технічної коноплі можна виготовити 200 найменувань різної продукції. Її використовують для виробництва тканини, медичних препаратів, косметики та в енергетичних технологіях.
Нагадаємо, влітку У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про регулювання обігу рослин роду коноплі у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
Поліція у Дніпрі вилучила у місцевого мешканця коноплю на майже 9 млн грн.