На Рівненщині підписали меморандум з інвесторами, щоб відкрити індустріальний екопарк технічної коноплі

Навколо нього планується розташування різних підприємств, які перероблятимуть сировину.

На Рівненщині відкриють перший індустріальний екопарк технічної коноплі.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, він уже двічі зустрічався з інвесторами. Сьогодні, 2 листопада, було підписано меморандум про старт проєкту на території Привільненської громади.

"Індустріальний парк розташовуватиметься на більш як 42 га землі. В загальному там планується понад 2 тисячі робочих місць. Цей парк – це про технологічне майбутнє, глобальну продовольчу безпеку та розвиток бізнесу. Адже навколо нього планується розташування різних підприємств, які перероблятимуть коноплю", - додав Коваль.

Він зауважив, що з технічної коноплі можна виготовити 200 найменувань різної продукції. Її використовують для виробництва тканини, медичних препаратів, косметики та в енергетичних технологіях.

Нагадаємо, влітку У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про регулювання обігу рослин роду коноплі у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Поліція у Дніпрі вилучила у місцевого мешканця коноплю на майже 9 млн грн.