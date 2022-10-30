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Жителів Нової Каховки росіяни лякають "ракетними ударами з боку ЗСУ", а підприємці мають закрити бізнес із 1 листопада

Окупаційна влада зобов'язала підприємців розпродати весь продовольчий товар до вказаного терміну.

Жителів Нової Каховки росіяни лякають "ракетними ударами з боку ЗСУ", а підприємці мають закрити бізнес із 1 листопада
Фото: Вікіпедія

Жителів тимчасово захопленої росіянами Нової Каховки, що на Херсонщині, окупаційна влада лякає "ракетними обстрілами з боку ЗСУ".

Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Людям із 29 жовтня відключили інтернет, а через гучномовці вороги поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом двох діб.

Крім цього, окупанти проводять так звану "евакуацію". Найперше область мають покинути медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби Херсона. 

Також загарбники розпорядилися, аби місцеві підприємці розпродали весь продовольчий товар і закрили магазини та ринки з 1 листопада.

"За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, днями в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни дали жителям окупованої Херсонщини дві доби на виселення.

У деокупованому селі Осокорівка рашисти знищили 80% інфраструктури.

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