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З лютого росіяни пошкодили в Україні понад тисячу медичних закладів

За цей час 94 об’єкти відновлено повністю.

З лютого росіяни пошкодили в Україні понад тисячу медичних закладів
Лікарня у Балаклії
Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники за період з лютого пошкодили понад 1 тисячу медичних закладів в Україні та вбили 29 цивільних лікарів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Як заявили у відомстві, від початку широкомасштабної війни ворог цілеспрямовано намагається зруйнувати медичну систему в Україні. За 8 місяців окупанти пошкодили понад 1000 медичних закладів. 29 лікарів було вбито і понад 100 зазнали поранень.

За цей час 94 об’єкти медичних закладів в Україні відновлено повністю, 203 - частково.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області 45 лікарень отримали нове медичне обладнання.

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