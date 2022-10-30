Окупанти у Мелітополі перевірятимуть телефони мешканців

Погрожують штрафами та арештами за проукраїнські новини.

Окупанти у Мелітополі будуть перевіряти телефони жителів і виявляти з ким і про що людина спілкується.

Про це повідомив у Телеграм мер Мелітополя Іван Федоров.

Відомо, що з перших днів окупації Мелітополя та інших територій Запорізької області окупанти заблокували українських операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.

"Якщо при "перевірці" телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці - "кримінальна відповідальність". Іншими словами, російські військові посадять людину "на підвал", - повідомив мер.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти заборонили людям переводити годинники на зимовий час.