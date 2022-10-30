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Росія має заплатити, - Подоляк про конфісковані активи РФ

Радника Єрмака дивує безкінечне обговорення цієї теми.

Росія має заплатити, - Подоляк про конфісковані активи РФ
Фото: скрін відео

Конфісковані активи російських олігархів мають перейти у власність українського народу. 

Про це повідомляється у Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Чому досі триває дивне обговорення: що робити з конфіскованими російськими 330 млрд доларів і яхтами путінських олігархів? Зруйновані міста та кров українських дітей мають поставити крапку в цій темі: ru-активи треба передати народу України. Годі відмовок. Росія має заплатити", - каже він.

Раніше в Мін'юсті назвали чотири способи конфіскації активів РФ.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна розраховує отримати від Росії репарації за війну в розмірі не менше $300 млрд.

Європейський Союз заморозив російські активи на суму понад 17 млрд євро в рамках санкцій проти Росії. 

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