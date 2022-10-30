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Окупанти біля Бахмута втрачають живу силу і техніку, - Східне угруповання

Дуже інтенсивні бої відбуваються на Авдіївському напрямку.

Окупанти біля Бахмута втрачають живу силу і техніку, - Східне угруповання
Фото: Юлій Терехов

Бахмутський напрямок вкритий тілами загиблих росіян. «Успіхи» окупантів у напрямку Бахмута, про які вони говорять, лише у втраті їхньої живої сили та техніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Громадське радіо.

«Біля Соледару за три дні українські військові підбили три російських танки. Дуже інтенсивні бої на Авдіївському напрямку. Там було близько 41 штурму за добу. 249 військових росіян ліквідували там за вчора. Ці напрямки дуже інтенсивні за бойовими діями», — зауважив Череватий.

Нагадаємо, що вночі та вранці 30 жовтня росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Мар'їнки до Лимана на Донеччині.

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