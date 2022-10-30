Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників
Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників
Латвія законом розірвала звʼязок своєї церкви з РПЦ. Україна теж так може?
Латвія законом розірвала звʼязок своєї церкви з РПЦ. Україна теж так може?
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Помер тітушка Бялай, якого звинувачували у вбивстві журналіста Веремія
Помер тітушка Бялай, якого звинувачували у вбивстві журналіста Веремія
У Севастополі лунали вибухи, окупанти закрили водну переправу
У Севастополі лунали вибухи, окупанти закрили водну переправу
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
ГоловнаСуспільствоВійна

В YASNO сподіваються, що 30 жовтня не буде відключень світла у Києві

Зараз енергетичної тривоги немає.

В YASNO сподіваються, що 30 жовтня не буде відключень світла у Києві
Фото: EPA/UPG

Як заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, у столиці 30 жовтня навряд чи вимикатимуть електрику. 

Про це Коваленко повідомив в ефірі телемарафону, інформує УНІАН.

Він зазначив, що в неділю споживання зазвичай дуже низьке.

"Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, ввечері відключень не буде. Зараз енергетичної тривоги немає", - зазначив Коваленко. 

Нагадаємо, що Національна енергетична компанія “Укренерго” вранці 30 жовтня не надавала операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень електроенергії.

У своєму зверненні 29 жовтня президент Зеленський заявив, що стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії в Україні стало значно менше.

23 жовтня він повідомив, що енергетики відновили можливість постачання електрики в усіх регіонах, які зазнали російських атак. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також