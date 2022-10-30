В YASNO сподіваються, що 30 жовтня не буде відключень світла у Києві

Як заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, у столиці 30 жовтня навряд чи вимикатимуть електрику.
Про це Коваленко повідомив в ефірі телемарафону, інформує УНІАН.
Він зазначив, що в неділю споживання зазвичай дуже низьке.
"Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, ввечері відключень не буде. Зараз енергетичної тривоги немає", - зазначив Коваленко.
Нагадаємо, що Національна енергетична компанія “Укренерго” вранці 30 жовтня не надавала операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень електроенергії.
У своєму зверненні 29 жовтня президент Зеленський заявив, що стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії в Україні стало значно менше.
23 жовтня він повідомив, що енергетики відновили можливість постачання електрики в усіх регіонах, які зазнали російських атак.