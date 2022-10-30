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Росіяни чинять злочин увечері, а вранці пропонують "поговорити", - Кулеба

Міністр закликав не обманюватися словами росіян.

Росіяни чинять злочин увечері, а вранці пропонують "поговорити", - Кулеба
Фото: Макс Требухов

Для росіян типово пропонувати "переговори" після того, як вони вчинять черговий злочин. 

Про це заявив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Модель поведінки росіян така передбачувана: якщо вони вчинять злочин увечері, чекайте, що вранці вони запропонують "поговорити". Вчора вони наразили на ризик голоду мільйони людей, сьогодні удають готовність до переговорів. Ніхто не має обманюватися цим", – написав міністр.

Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. 

В ООН заявили, що підтримують контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в зерновій угоді.

Європейський Союз і МЗС Франції закликали Росію повернутися до "зернової угоди", дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.

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