Росіяни чинять злочин увечері, а вранці пропонують "поговорити", - Кулеба

Для росіян типово пропонувати "переговори" після того, як вони вчинять черговий злочин.

Про це заявив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Модель поведінки росіян така передбачувана: якщо вони вчинять злочин увечері, чекайте, що вранці вони запропонують "поговорити". Вчора вони наразили на ризик голоду мільйони людей, сьогодні удають готовність до переговорів. Ніхто не має обманюватися цим", – написав міністр.

Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці.

В ООН заявили, що підтримують контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в зерновій угоді.

Європейський Союз і МЗС Франції закликали Росію повернутися до "зернової угоди", дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.