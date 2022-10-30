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Росія має переглянути свій вихід із "зернової угоди", - МЗС Франції

На думку міністра, таке рішення несе тяжкі наслідки.

Росія має переглянути свій вихід із "зернової угоди", - МЗС Франції
Катрін Колонна
Фото: ЕП

Європа продовжує імпорт українських зернових сухопутним коридором, а Росія має переглянути своє рішення про вихід із «зернової угоди».

Про це міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила у своєму Твіттері.

«Зі свого боку, Європа продовжує свої «коридори солідарності» через континент. Більш ніж половина українських зернових, необхідних для продовольчої безпеки світу, змогли залишити Україну таким чином», - написала Колонна, додавши відповідне зображення.

Колонна також наголосила, що Росія має переглянути своє рішення про вихід із «зернової угоди».

«Призупинивши участь у зерновій угоді, Росія посилює світову продовольчу кризу, спричинену її агресією проти України. Вона повинна переглянути це рішення, яке несе тяжкі наслідки», - зазначила Колонна.

Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. 

В ООН заявили, що підтримують контакти з російською владою після повідомлень про те, що Москва припинила участь в зерновій угоді.

Європейський Союз закликав Росію повернутися до "зернової угоди", дію якої вона вирішила призупинити після атаки дронів на базу Чорноморського флоту в Севастополі.

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