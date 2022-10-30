На Ставці Верховного Головнокомандувача говорили про боєприпаси для української армії та ремонт техніки

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це йдеться в повідомленні Зеленського на його сторінках у соцмережах.
За словами Президента, під час засідання обговорили оперативну ситуацію на фронті та заслухали інформацію про можливі майбутні дії РФ.
Також детально розглянули питання забезпечення української армії боєприпасами й ремонт військової техніки.
"Наостанок докладно проаналізували вже зроблені задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів кроки. Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні", - додав глава держави.
Нагадаємо, нещодавно на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили формування ефективної системи ППО.
В Україні запустили загальнонаціональний проєкт з ремонту вантажівок для фронту "Тачка на ТРОкачку". Мета цього проєкту - відремонтувати старі військові машини та відправити їх українським захисникам на фронт. Бійці на передовій гостро потребують щонайменше 4000 повнопривідних вантажних автомобілів.