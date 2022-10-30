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На Ставці Верховного Головнокомандувача говорили про боєприпаси для української армії та ремонт техніки

Також проаналізували кроки, зроблені задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів.

На Ставці Верховного Головнокомандувача говорили про боєприпаси для української армії та ремонт техніки
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського на його сторінках у соцмережах.

За словами Президента, під час засідання обговорили оперативну ситуацію на фронті та заслухали інформацію про можливі майбутні дії РФ.

Також детально розглянули питання забезпечення української армії боєприпасами й ремонт військової техніки.

"Наостанок докладно проаналізували вже зроблені задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів кроки. Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні", - додав глава держави.

Нагадаємо, нещодавно на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили формування ефективної системи ППО.

В Україні запустили загальнонаціональний проєкт з ремонту вантажівок для фронту "Тачка на ТРОкачку". Мета цього проєкту - відремонтувати старі військові машини та відправити їх українським захисникам на фронт. Бійці на передовій гостро потребують щонайменше 4000 повнопривідних вантажних автомобілів.

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