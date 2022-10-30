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Росіяни розмістили комплекс РЕБ на даху лікарні під Волновахою

Лікарня попри це продовжує приймати пацієнтів.

Росіяни розмістили комплекс РЕБ на даху лікарні під Волновахою
Волноваха
Фото: EPA/UPG

Росіяни розмістили комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) безпосередньо на даху районної лікарні у Волноваській громаді Донецької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Засоби РЕБ розміщено на даху Волноваського центру первинної медико-санітарної допомоги, що розташований у смт Новотроїцьке. При цьому окупантів абсолютно не зупинило те, що лікарня продовжує приймати пацієнтів.

Таким чином, ворог фактично ховається за мирними мешканцями, використовуючи терористичну тактику, уточнили у центрі.

Нагадаємо, що упродовж доби російські окупаційні війська завдали 24 удари по Донеччині, обстріляли 16 населених пунктів.

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