​Данілов: "Ми обов’язково отримаємо відповідь, чому Росії вдалось окупувати південь України"
​Данілов: "Ми обов’язково отримаємо відповідь, чому Росії вдалось окупувати південь України"
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії і Болгарії
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Раді знову зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Автор та ініціатор - Кабінет міністрів та прем’єр Денис Шмигаль.

У Раді знову зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу
Фото: LIGA.net

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію канабісу, але лише в певних цілях. Про це повідомляє пресслужба парламенту. Автор та ініціатор - Кабінет міністрів та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Документ має назву: "Проект Закону про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Його текст на сайті парламенту поки що відсутній. У картці документа зазначається, що його було внесего сьогодні, 10 червня, і наразі передано на розгляд керівництва.

Раніше законопроєкт підтримав Кабмін. А в Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких: ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій.

Нагадаємо, 2 червня минулого року в парламенті зареєстрували законопроєкт про легалізацію канабісу. Депутати пропонували легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. 

Однак, позачерговому засіданні 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також