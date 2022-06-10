У Раді знову зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про легалізацію канабісу, але лише в певних цілях. Про це повідомляє пресслужба парламенту. Автор та ініціатор - Кабінет міністрів та прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Документ має назву: "Проект Закону про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Його текст на сайті парламенту поки що відсутній. У картці документа зазначається, що його було внесего сьогодні, 10 червня, і наразі передано на розгляд керівництва.

Раніше законопроєкт підтримав Кабмін. А в Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких: ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій.

Нагадаємо, 2 червня минулого року в парламенті зареєстрували законопроєкт про легалізацію канабісу. Депутати пропонували легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом.

Однак, позачерговому засіданні 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.