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У Київській області вантажівка підірвалась на міні

Водій значних травм не отримав.

У Київській області вантажівка підірвалась на міні
Ілюстративне фото
Фото: censor.net

Поблизу хутора Почепин у Макарівській ОТГ, що на Київщині, вантажний автомобіль підірвався на міні. 

Відповідне повідомлення надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району сьогодні вранці, йдеться у телеграм-каналах ДСНС та МВС

Фото: ДСНС

Рятувальники, що прибули на місце події, з’ясували, що автомобіль «DAF» з причепом, наповненим піском, підірвався на міні та загорівся. До ліквідації пожежі залучалося 5 фахівців з особового складу та 1 одиниця техніки.

«Водій, на щастя, значних травмувань не отримав», – резюмувало повідомлення МВС України.

Нагадаємо, це не перший випадок наїзду на міну в Бучанському районі Київської області, який до початку квітня частково перебував під російською окупацією. 21 травня в тому ж районі тракторист підірвався на міні в полі, а поруч з місцем підриву знайшли ще 9 мін.

На початку червня в одному з населених пунктів під час ігор у пісочниці діти знайшли осколкову протипіхотну міну кругового ураження.

Разом з тим, за добу піротехніки виявили майже тисячу вибухонебезпечних предметів, обстеживши на 1100 га території.

Раніше повідомлялось, що США виділили $4 млн на очищення території України від російських наземних мін і нерозірваних бомб, а Норвегія допоможе розміновувати деокуповані території.

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