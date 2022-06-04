Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Випущені по Україні з підводного човна крилаті ракети збили, - ОК “Південь”
Сіль, овочі та гречка: звідки дефіцит та високі ціни
Сіль, овочі та гречка: звідки дефіцит та високі ціни
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
ЗСУ відтісняють окупантів у Сєвєродонецьку, кадировці зазнають втрат, – Гайдай
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
​Юрій Гудименко: Усім колись доведеться відповісти на запитання: «А що ти робив на великій війні?»
Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдатів та техніки
Підрозділи окупантів на Попаснянському напрямку втратили щонайменше половину солдатів та техніки
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ
​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство
​Російський журналіст Невзоров отримав українське громадянство
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET
Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET
ГоловнаСуспільствоПодії

За добу піротехніки виявили майже тисячу вибухонебезпечних предметів, - МВС

Також обстежили на наявність небезпечних знахідок 1100 га.

За добу піротехніки виявили майже тисячу вибухонебезпечних предметів, - МВС
Піротехніки ДСНС України у Донецькій області розміновують сільськогосподарські угіддя від вибухонебезпечних предметів
Фото: dn.dsns.gov.ua

Упродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили і знешкодили 993 вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили в пресслужбі МВСУ.

Також фахівці обстежили 1100 га українських територій на наявність небезпечних знахідок.

"Найчастіше працювали: у Харківській області 4 тис. 840 разів, Київщині – 2 тис. 755, Чернігівщині – 1 тис. 821, Миколаївщині – 1 тис. 357, Черкащині – 789, Сумщині – 610", - розповіли в міністерстві.

За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення Росії було знешкоджено 129417 вибухонебезпечних предметів, серед них - 1983 авіаційні бомби. Також обстежили майже 31 тисячу га.

В МВС закликали українців у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляти про знахідку на 101 або 102.

Нагадаємо, за інформацією очільника МВСУ, понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. Щодня піротехніки вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також