За добу піротехніки виявили майже тисячу вибухонебезпечних предметів, - МВС

Також обстежили на наявність небезпечних знахідок 1100 га.

Піротехніки ДСНС України у Донецькій області розміновують сільськогосподарські угіддя від вибухонебезпечних предметів

Упродовж доби піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили і знешкодили 993 вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили в пресслужбі МВСУ.

Також фахівці обстежили 1100 га українських територій на наявність небезпечних знахідок.

"Найчастіше працювали: у Харківській області 4 тис. 840 разів, Київщині – 2 тис. 755, Чернігівщині – 1 тис. 821, Миколаївщині – 1 тис. 357, Черкащині – 789, Сумщині – 610", - розповіли в міністерстві.

За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення Росії було знешкоджено 129417 вибухонебезпечних предметів, серед них - 1983 авіаційні бомби. Також обстежили майже 31 тисячу га.

В МВС закликали українців у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомляти про знахідку на 101 або 102.

Нагадаємо, за інформацією очільника МВСУ, понад 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування. Щодня піротехніки вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.