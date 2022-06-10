Щонайменше 12 лікарів загинуло і 47 тяжко поранені від початку війни

Потенційно кількість постраждалих лікарів більша, але поки немає підтвердження, говорить міністр.

12 медиків загинули і ще 47 тяжко поранені від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді".

При цьому він додав, що цифри верифіковані цифри.

«Потенційно кількість більша, але поки немає підтвердження», - повідомив Ляшко.

Відповідаючи на питання щодо забезпеченості системи охорони здоров’я лікарями, міністр запевнив, що наразі критичної ситуації немає.

«Зараз критичної недостачі з лікарями немає, бо в нас є черга з іноземних лікарів, які готові приїжджати в Україну. Ми ж також відкриті, але говоримо, що краще приїжджати тоді, коли від нас приходить запит хто потрібен лікарні, наприклад, анестезіолог чи травматолог. Тоді ми просимо – приїжджайте своєю бригадою, ми вам скажемо, в яку лікарню», - розповів міністр.

Водночас він додав, що ситуація залежить від місця, про яке йдеться.

Також Ляшко також повідомив, що наразі залишається проблема еміграції лікарів.

«Вона є, і ,насамперед, це жінки, жінки з дітьми, які вимушено залишають Україну, щоб забезпечити безпеку дітям. Тому така ситуація є. Чи вона критична для нас зараз? Ні. Зі спілкування з прифронтовими лікарнями виглядає, що більшість медичних працівників залишається на робочому місці», - запевнив очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло, що росіяни закривають медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та забороняють доставку ліків із підконтрольних Україні територій. Медичне обладнання вивозять, а персонал змушують виходити на роботу.