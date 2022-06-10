Державні закупівлі повернуться на майданчик "Прозорро"

Оскільки у березні-квітні були випадки, коли закупівельна ціна відрізнялася від ринкової на 50, 60, а іноді навіть на 70%. Тому Мінекономіки вже підготувало зміни до 106-ї постанови Кабінету міністрів. Замовників державних закупівель на територіях без бойових дій повернуть у конкурентне поле.

Про це на брифінгу повідомив директор ДП "Прозорро" Василь Задворний, передає кореспондент LB.ua.

"З початку повномасштабної російської агресії в Україні у сфері державних закупівель відбулося багато змін. Очевидно, що в березні та на початку квітня проводити закупівлі у звичному режимі було недоречно. 28 лютого Кабмін прийняв постанову 169, дозволивши проводити усі закупівлі коштами державного та місцевих бюджетів поза системою «Прозорро». А це доволі великі обсяги. За минулий рік було проведено аукціонів на суму близько 890 млрд грн", - заявив він.

Таке рішення в перші місяці війни було абсолютно виправдане, що підтверджують іноземні партнери.

"Але наразі ми вважаємо, що поступово треба повертатися до часткового конкурентного проведення закупівель. Для цього є декілька важливих причин. Це ефективність витрачання бюджетних коштів… Як країні, нам треба бути максимально заощадливими та ефективно використовувати кошти. Питання навіть не в корупції, а банально в ефективності", - додав він.

За 106 постановою, замовники навіть не повинні були звітувати про витрати державних коштів. Тому про повну аналітику говорити важко. Проте ті замовники, які розмістили звіти за квітень, дає можливість проаналізувати ціни на товари критичного споживання.

"На жаль, ми бачили випадки, хоча це не масова історія, але були кейси, коли закупівельна ціна відрізнялася від ринкової за Держстатом на 50, 60, а іноді навіть на 70%. Ми говоримо про ціни на яйця, паливо. Ми не можемо стверджувати, що ці ціни не обґрунтовані. Розуміємо, що наприкінці березня, початку квітня ситуація в економіці була дуже нестабільною. Велика кількість постачальників лише відновлювали процес роботи чи релокації. Але разом з тим ми розуміємо, що в разі завищення цін, то мова йде про банальне неефективне використання коштів", - підкреслив він.

Тому Мінекономіки вже підготувало зміни до 106 постанови для замовників на територіях без бойових дій та для тих, хто не закуповує товари для відновлення критичної інфраструктури.

"Та в них є можливість продовжити закупівлі протягом 5-8 днів. Немає стислих термінів. Ми будемо рекомендувати їм повернутися в конкурентне поле. Проєкт постанови вже є… Чекаємо на його затвердження Кабміном", - додав Задворний.

Нагадаємо, у квітні Мінінфраструктури спільно з Prozorro відновило громадський контроль за державними закупівлями. Договір має бути оприлюднений протягом 5 днів після узгодження цін на товари.