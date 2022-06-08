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​Уряд пришвидшить фіксацію збитків пошкодженого майна та розробку єдиного документа для відшкодування, - Шмигаль

Держава у співфінансуванні з місцевою владою має відновити електро-, водо-, тепло- та газопостачання, а також транспортну інфраструктуру в деокупованих регіонах

​Уряд пришвидшить фіксацію збитків пошкодженого майна та розробку єдиного документа для відшкодування, - Шмигаль
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

Кабмін пришвидшить фіксацію збитків пошкодженого майна та розробку єдиного документа для відшкодування. Міністерству розвитку громад та територій дано доручення в максимально стислі строки визначити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки по кожному будинку і квартирі. Таке рішення прийнято за результатами наради за участі міністрів, народних депутатів, представників Офісу президента провели низку нарад щодо заходів із відновлення України.

Про це у своєму Facebook повідомив глава уряду Денис Шмигаль

«Перший етап — fast recovery — передбачає відновлення об'єктів, які отримали незначні пошкодження та які можливо та доцільно ремонтувати вже зараз. Мова, зокрема, про критичні об'єкти й об'єкти соціальної інфраструктури, такі як школи та лікарні», - написав він. 

Він додав, що держава в співфінансуванні з місцевою владою має відновити електро-, водо-, тепло- та газопостачання, а також транспортну інфраструктуру в деокупованих регіонах. 

«Крім того, напрацьовуємо плани швидкого відновлення громад, які можуть бути деокуповані найближчим часом». 

Щодо відновлення житла, то Уряд пообіцяв пришвидшити фіксацію збитків. 

«Аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів — держава компенсує витрати, щойно наші західні партнери передадуть Україні арештовані та конфісковані російські активи. Тому Міністерству розвитку громад та територій дано доручення в максимально стислі строки визначити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки по кожному будинку й квартирі. А також спростити порядок отримання такого документа. Аби кожен був впевнений — витрати будуть відшкодовані».

Нагадаємо, у березні в Україні створили "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури".

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