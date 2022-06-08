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Українські захисники завдали окупантам значних втрат біля Берестового в Запорізькій області, - Генштаб

Загарбники посилили обстріли цивільної інфраструктури на всіх напрямках.

Українські захисники завдали окупантам значних втрат біля Берестового в Запорізькій області, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові завдали російським окупантам значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового в Запорізькій області

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загарбники втратили чимало живої сили і техніки. Бойові дії біля населеного пункту все ще тривають.

Також ЗСУ не дають росіянам покращити їхнє тактичне положення в напрямку Слов’янська. На цьому напрямку українські бійці ведуть оборонні бойові дії в районі Довгенького.

Станом на 18.00 8 червня ситуація на інших напрямках така:

  • на Сіверському окупанти обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Також було зафіксовано провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.
  • на Слобожанському загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших. 
  • на Сєвєродонецькому російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.
  • на Слов’янському рашисти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Також завдали авіаудару по Слов’янську. 
  • на Бахмутському загарбники обстріляли з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. А штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.
  • на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Рашисти застосували штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.
  • на Південнобузькому загарбники застосували артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - у районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

У Генштабі додали, що на тимчасово захоплених територіях росіяни запроваджують адміністративно-поліцейський режим, проводять обшуки цивільних, грабують і знищують місцеву інфраструктуру. 

Нагадаємо, нині на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою "50 на 50".

Щоби зменшити втрати від ворожих снайперів, фонд "Повернись живим" випробовує на фронті "відеотрубу розвідника".

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