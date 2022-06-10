Україна отримала запрошення на участь у Warrior Games в США

Україна отримала запрошення для участі в міжнародних мультиспортивних змаганнях Warrior Games (Ігри Воїнів) у США. Це - спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення або хвороби під час виконання бойових завдань.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Наразі Мінветеранів спільно з Міністерством оборони і Міністерством закордонних справ докладає зусиль до того, щоб національна збірна України взяла участь у змаганнях.

"Жодна країна світу протягом 21 століття не зазнавала такої жорсткої агресії як зазнає зараз Україна від російських окупантів. Запрошення на Ігри воїнів є визнанням героїзму наших Захисників і Захисниць і послужить способом покращення відновлення та реабілітації поранених воїнів, забезпечуючи їм можливість занять адаптивними видами спорту. Держава має стати модератором у процесі комплексного розвитку ветеранського спорту в Україні, адже спорт є однією із головних складових адаптації ветеранів у суспільстві та мирному житті. Саме тому Мінветеранів приділяє особливу увагу цьому напрямку, - зазначила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Цьогоріч Ігри воїнів відбудуться у спортивному комплексі ESPN Wide World of Sports на курорті Walt Disney поблизу Орландо, штат Флорида, з 16 по 29 серпня 2022 року. Кожна команда може виставити до 40 спортсменів.

Учасники змагатимуться в адаптивних спортивних змаганнях, таких як баскетбол на інвалідних візках, їзда на велосипеді, веслування в приміщенні та регбі на інвалідних візках тощо. Участь в Іграх воїнів є кульмінацією участі в адаптивній спортивній програмі та демонструє неймовірний потенціал поранених воїнів у спортивних змаганнях.

Нагадаємо, "Warrior Games – унікальний міжнародний захід адаптивних видів спорту, який у 2013 році надихнув Принца Гарі, герцога Сассекського створити Invictus Games. З 2017 року українські захисники беруть участь у Invictus Games, а з 2021 року - до міжнародних спортивних заходів, які є доступними для українських воїнів, долучається Warrior Games", - зазначає заступник міністра у справах ветеранів України Ігор Безкаравайний.

Українські ветерани уперше взяли участь у змаганнях Warrior Games минулого року.

У 2017 році Україна вперше отримала право взяти участь в "Іграх нескорених" як учасник багатьох військових навчань і миротворчих операцій під егідою ООН. У Торонто збірна України завоювала 14 медалей.